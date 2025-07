Eifelkreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – Hoher Schaden

GROẞKAMPENBERG – Am heutigen Mittag, kurz nach 12:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Gebäudebrand im Diehlenweg in Großkampenberg (VG Arzfeld) informiert. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus, das in zwei Wohneinheiten aufgeteilt ist.

Erheblicher Sachschaden und unbewohnbares Gebäude

Durch die Brandeinwirkung und den notwendigen Löschwassereinsatz entstand am Objekt ein erheblicher Sachschaden. Laut Angaben der Polizei Prüm beläuft sich dieser auf eine sechsstellige Höhe. Infolge des Brandes ist das Haus derzeit unbewohnbar. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Umfangreicher Einsatz der Rettungskräfte

Zur Brandbekämpfung und zur Absicherung der Einsatzstelle waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Prüm und der Verbandsgemeinde Arzfeld. Zudem waren das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für die medizinische Absicherung und die Polizeiinspektion Prüm für die Koordination und Ermittlungen im Einsatz.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die genaue Ursache des Brandes ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Polizei Prüm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Experten werden in den kommenden Tagen die Brandstelle untersuchen, um Hinweise auf den Entstehungsort und die Ursache des Feuers zu finden. Die Ermittlungen dauern an.