Nach Trier: Handy-Blitzer jetzt auch im Raum Mainz im Einsatz

TRIER/MAINZ – Der erste Handy-Blitzer in Rheinland-Pfalz hat seinen Einsatzort gewechselt: Nach Trier ist die sogenannte Monocam seit Monatsanfang auf zwei Autobahnabschnitten rund um Mainz im Einsatz.

Der Handy-Blitzer ist abwechselnd auf der Autobahn A60 Ingelheim-Mainz und der Autobahn A61 Gundheim Richtung Koblenz in Gebrauch, wie Polizei und Innenministerium mitteilten. Schilder weisen auf das Gerät hin.

Zwei Sekunden Handy bei Tempo 130 machen 70 Meter blind

«Wer bei Tempo 130 nur zwei Sekunden lang Whatsapp-Nachrichten checkt, sieht 70 Meter lang nicht, was vor ihm passiert», mahnt die Polizei. Und: «Wer nur eine Sekunde bei 150 Kilometern pro Stunde die neuen Instagram-Stories liest, hat schnell 40 Meter im Tunnelblick zurückgelegt.»

«Nutzen Sie zum Telefonieren eine Freisprecheinrichtung!», lautet die Empfehlung. «Schreiben Sie keine Nachrichten während der Fahrt und halten Sie auf keinen Fall auf den Seitenstreifen oder Nothaltebuchten an, um dort ihrer Kommunikation nachzugehen.»

Schon mehr als 300 Verstöße

Verstöße werden mit 100 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Werden durch den Handygebrauch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder es kommt zu einem Unfall, ist ein höheres Bußgeld und Punkte oder sogar ein Fahrverbot möglich.

Seit Beginn des regulären Betriebs Mitte April in Trier seien bereits mehr als 300 Handynutzer am Steuer geblitzt worden.

Derzeit verfügt die Polizei Rheinland-Pfalz über ein System. Hierbei handelt es sich um die bereits in Testphasen in Bereich Trier und in Mainz erprobte Kamera der niederländischen Polizei. Geplant sei, dass künftig alle fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz mit je einem System ausgestattet werden. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest.