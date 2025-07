Luxemburg: Suff-Fahrten, Führerscheinentzüge, Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht mehrere Alkoholfahrten und Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 5.7.2025, kurz vor 20.30 Uhr, wurde der Polizei auf der Rue Guillaume in Rodange Richtung Lasauvage ein angeblich alkoholisierter Fahrer gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer ermitteln und antreffen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Später, gegen 4.00 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug auf der Avenue du Parc in Differdingen aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise aufmerksam. Bei der Kontrolle wies der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am frühen Nachmittag des 5.7.2025 in ein Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz eines Parks in Strassen stand, und bei dem ersten Informationen nach Täter eine Scheibe einschlugen und eine Handtasche entwendeten.

Kurze Zeit später wurde ein weiterer Diebstahl in der Rue de Stavelot in Luxemburg-Pfaffenthal gemeldet. Ersten Informationen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zum Inneren und entwendete ein Mobiltelefon.

In beiden Fällen wurde Protokoll erstellt und Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)