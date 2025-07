++ Aktuell: Erst Schlägerei, jetzt Trafo-Brand! Trierer Südbad wird evakuiert ++

TRIER. Schockmoment am heißen Nachmittag: Im beliebten Südbad Trier kam es am Mittwoch zu einem Brand in einem Trafo, woraufhin das gesamte Bad aktuell evakuiert wird.

Laut Angaben der Stadt Trier gibt es nach aktuellem Stand keine Verletzten. Die Evakuierung verläuft laut Stadt ruhig und geordnet.

Stromausfall in Feyen

Durch den Brand kam es außerdem zu einem Stromausfall im Stadtteil Feyen. Wie groß das Ausmaß ist, ist derzeit noch unklar. Experten arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache zu klären und die Versorgung wiederherzustellen.

Badegäste mussten das Südbad verlassen

Am heutigen Tag herrschten in Trier Temperaturen von über 37 Grad, das Südbad war entsprechend gut besucht. Die plötzliche Evakuierung sorgte bei vielen Besucherinnen und Besuchern für Überraschung und Verunsicherung.

Leser berichten: Schlägerei und Bedrohung des Personals

Zusätzlich berichteten mehrere Leserreporter unserer Redaktion, dass es am Nachmittag vor dem Brand zu einer größeren Auseinandersetzung im Bad kam. Offenbar kam es zu einer Schlägerei zwischen Gruppen und sogar zu einer Bedrohung des Badepersonals. Viele Gäste verließen daraufhin bereits freiwillig das Bad, bevor die eigentliche Evakuierung startete.