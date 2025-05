Sommersaison in Trier: SüdBad an den Weihern öffnet Ende Mai

TRIER. „Für unser Schönwetterbad am Mattheiser Weiher beginnt aufgrund der stabilen Wetterlage am 31. Mai die Saison 2025. Im NordBad konnten wir bereits annähernd 10.000 Besucher begrüßen. Nach diesem gelungen Saisonstart freuen wir uns nun auf die Sommersaison im SüdBad an den Weihern“, erklärt SWT-Abteilungsleiterin Bäder Reka Dolgos.

Zunächst hat das Bad außerhalb der Ferien Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Samstag, Sonntag und an Feiertagen öffnet das Bad von 10 bis 20 Uhr. In den Ferien sind an den Wochentagen längere Öffnungszeiten (10 bis 20 Uhr) möglich.

Die Eintrittspreise gelten analog zum Nordbad: Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), eine 10er-Karte kostet für Erwachse 44 Euro (ermäßigt 24 Euro) und eine Saisonkarte liegt bei 150 Euro (ermäßigt 100 Euro). Weitere Infos zum SuedBad finden interessierte Schwimmerinnen und Schwimmer unter www.swt.de/suedbad. (Quelle: SWT)