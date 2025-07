Trier: Buckelpisten und Schlaglöcher – Diese Straßen sollen 2025 saniert werden!

TRIER. Schlaglöcher und bröckelnde Fahrbahnen sollen bald Geschichte sein! Die Stadt Trier investiert 2025 6,8 Millionen Euro in die Sanierung von Straßenbelägen – fast doppelt so viel wie in den Vorjahren.

Rekord-Budget für bessere Straßen

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Etat für den Straßenunterhalt von 3,5 auf 6,8 Millionen Euro erhöht. Ziel: Deutlich mehr komplette Belags-Erneuerungen statt reiner Flickschusterei.

Dr. Thilo Becker, Dezernent für Planen, Bauen und Gestalten, erklärt:

„Es ist ein wichtiger Schritt, regelmäßig und stärker in den Unterhalt unserer Infrastruktur zu investieren. Auf Dauer ist es viel wirtschaftlicher und nachhaltiger, komplette Beläge auszutauschen, als nur einzelne Löcher zu stopfen.“

Diese Straßen sind 2025 dran

Die Liste der betroffenen Straßen ist lang und verteilt sich über zahlreiche Stadtteile. Einige Bauarbeiten starten bereits in den Sommerferien, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Mehr News aus Trier

Straßen & Abschnitte im Überblick

✅ Ehrang:

Karrenbachtal

Schiffstraße

Hafenstraße

✅ Kürenz:

Am Weidengraben (Nr. 2 bis 32)

Im Aveler Tal (Domänenstraße bis Abfahrt Wehrtechnische Dienststelle)

✅ Mitte/Gartenfeld:

Zuckerbergstraße (Nr. 27 bis 23)

Christophstraße (Porta-Nigra-Platz Richtung Bahnhof)

Agritiusstraße

Sachsenstraße

Bergstraße (Güterstraße bis Kreuzweg)

Friedrich-Ebert-Allee

Ausoniusstraße

✅ Trier-Nord:

Danystraße

Lindenstraße (halbseitig, Bereich Nr. 11/12)

✅ Zewen:

K2 (Ortslage bis saniertes Waldstück)

✅ West/Pallien:

Markusberg/Auf der Jüngt

Peter-Schröder-Straße

✅ Filsch:

Luzienstraße

Kaseler Weg

Ahrstraße

Breitenweg (abschnittsweise)

✅ Tarforst:

Heinrich-Brauns-Straße

Verkehrsbehinderungen? Infos kommen rechtzeitig

Die genauen Zeitpläne stehen noch nicht endgültig fest. Alle Sperrungen, Umleitungen und Ampelregelungen werden über die städtischen Kanäle frühzeitig bekannt gegeben.