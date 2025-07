Gold für die Trierer Blandine-Merten-Realschule: Sieg beim Landesentscheid Leichtathletik!

KOBLENZ. Großer Jubel bei der Blandine-Merten-Realschule: Die Mädchen der Altersklasse U16 haben beim Landesentscheid Leichtathletik am 24. Juni 2025 in Koblenz den 1. Platz belegt und damit die Goldmedaille geholt!

Nach dem Regionalerfolg direkt an die Spitze

Nach ihrem Erfolg beim Regionalentscheid in Konz durften die Schülerinnen nun in Koblenz zeigen, was in ihnen steckt – mit großem Erfolg: Sie sicherten sich nicht nur den Sieg, sondern auch die Qualifikation für den Internationalen Bodenseeschulcup im September in der Schweiz.

Nächster Halt: Schweiz!

Die Teilnahme am Internationalen Bodenseeschulcup ist für viele Nachwuchssportlerinnen ein echtes Highlight. Dort treten die besten Schulteams aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein gegeneinander an.

Ein starkes Team mit großen Zielen

Mit ihrem Sieg haben die Mädchen der Blandine-Merten-Realschule einmal mehr gezeigt, dass Teamgeist, Disziplin und Leidenschaft zu großen Erfolgen führen. Jetzt heißt es: Weiter trainieren und in der Schweiz noch einmal alles geben!