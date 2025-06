Feierstunde in der VG Wittlich-Land: Ernennungen, Beförderungen und Höhergruppierungen

WITTLICH-LAND. In der letzten Juniwoche nahm Bürgermeister Manuel Follmann Ernennungen, Beförderungen und Höhergruppierungen in der Verbandsgemeindeverwaltung vor. Er betonte in dieser Runde die besondere Bedeutung der Aus- und Weiterbildung und bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Bereitschaft.

Noah Ludwig wurde zum Verbandsgemeindesekretäranwärter und Jana Schaubert zur

Verbandsgemeindesekretäranwärterin ernannt. Beide beginnen ihre Ausbildung im zweiten Einstiegsamt am 1. Juli 2025. Paula Gasper wurde nach erfolgreichem Ablegen ihrer Prüfung zur Verbandsgemeindesekretärin ernannt und unterstützt den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste – im Bereich Sitzungsdienst. Fabio Zimmer wurde nach bestandener Prüfung ebenfalls zum Verbandsgemeindesekretär ernannt und wird im Fachbereich 3 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen – im Bereich des Gebäudemanagements eingesetzt.

Personalsachbearbeiterin Tina Bohn wurde auf Lebenszeit verbeamtet. Außerdem durfte Bürgermeister Manuel Follmann zwei Beschäftigte zum erfolgreichen Abschluss des Verwaltungslehrgangs II beglückwünschen. Im Anschluss daran folgten die Beförderungen. Bürgermeister Follmann gratulierte den Anwesenden ganz herzlich und bedankte sich für ihre geleistete Arbeit. Auch all denjenigen, die im Laufe des Jahres bereits höhergruppiert wurden, sprach er nochmals seine Glückwünsche aus.

Den neuen Mitgliedern im Team wünschte er einen guten Start ins Berufsleben und hieß sie herzlich Willkommen im #teamwittlichland. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land)