++ Sommerwetter in der Region, aber Gewitter und lokale Unwetter möglich ++

Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden etwas kühler als zuletzt. Auch neue Gewitter und Unwetter drohen.

OFFENBACH. Wind, Gewitter und lokale Unwetter: Der Donnerstag wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet neben trockenen Abschnitten immer wieder schauerartigen Regen in beiden Bundesländern.

Gebietsweise seien kräftige Gewitter und lokal Unwetter durch heftigen Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad, im höheren Bergland um 23 Grad. Auch windig sei es weiterhin.

In der Nacht zum Freitag ziehen noch einige Schauer über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Es kühlt auf 17 bis 14 Grad ab, im Bergland teils bis 12 Grad.

Am Freitagvormittag regnet es dann mitunter noch etwas – im Tagesverlauf lockert es allerdings laut Wetterdienst auf. Die Thermometer klettern auf maximal 23 bis 29, in den Hochlagen bis 21 Grad. Das Wochenende wird dann wieder freundlicher: An beiden Tagen könnten erneut mehr als 30 Grad erreicht werden und auch die Sonne soll sich häufiger zeigen. (Quelle: dpa)