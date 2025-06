RLP: Radfahrerin von PKW erfasst und in die Luft geschleudert – Frakturen und Prellungen

MAINZ. Eine Fahrradfahrerin ist in Mainz an einer Kreuzung von einem Auto erfasst und in die Luft geschleudert worden. Die 50-Jährige stürzte am Montag einige Meter weiter zu Boden und erlitt nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Frakturen und Prellungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Fahrradfahrerin und das Auto waren frontal zusammengestoßen, als die 35 Jahre alte Fahrerin des Wagens nach links abbiegen wollte. Die Polizei bittet nun um Hinweise. (Quelle: dpa)