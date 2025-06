Aktion „Der letzte Cent“: Westenergie spendet 1.000 Euro an Kinderlachen-Eifel e.V.

WOLSFELD. Was zu Beginn klein erscheinen mag, kann Großes bewirken: Durch das Projekt „Restcentkasse“ oder auch „Der letzte Cent“ der WestenergieGruppe können gemeinnützige und ehrenamtliche Organisationen wie unser Verein Kinderlachen-Eifel e.V. ihre Projekte und Initiativen in Zukunft weiter umsetzen.

Bei dem Projekt der „Restcentkasse“ spenden Mitarbeiter*innen der WestenergieGruppe monatlich den Centbetrag ihres Gehaltes, um einmal im Jahr Organisationen und Vereine auszuwählen, denen die Spende zugutekommen soll.

Diese anfangs kleinen Summen ergeben am Ende große Spenden: So dürfen wir uns über 1.000 Euro für unser Projekt „Ferienpatenschaften“ freuen.

Mit den „Ferienpatenschaften“ ermöglichen wir Kindern aus finanziell schwächeren Familien oder auch Jugendhilfeeinrichtungen durch finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen oder einer vollständigen Kostenübernahme die Teilnahme an unseren Freizeiten. So kann jedem Kind die Möglichkeit auf persönliche Entwicklung, besonders im Bereich des Sozialen, geboten werden.

Die Spende wurde in Form des symbolischen Cents in unserem Büro in Wolfsfeld von Herrn Frank Berwanger (Betriebsbeiratsvorsitzender) an Thomas Treptau (Vorsitzender) und Sophie Morbach (Projektleitung Inklusion) übergeben. Wir sagen Danke!

Sie wollen Kinderlachen-Eifel e.V. auch mit einer Spende unterstützen?

Sie können Ihre Spende an das Spendenkonto DE22 5865 0030 0008 0620 44 bei der KSK Bitburg-Prüm einfach mit dem Verwendungszweck FERIENPATENSCHAFTEN überweisen oder auf unserer Internetseite www.jugendreisen54.de den Spendenbutton nutzen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!