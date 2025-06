Unfallfluchten und Vandalismus unter Alkohol: Polizei Trier zieht Wochenend-Bilanz

TRIER. Beim Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 20.06.2025 bis zum 22.06.2025 heben die Beamten drei Einsätze hervor.

Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Bundespolizei Trier

In der Nacht auf Sonntag, 22.06.25, kam es gegen Mitternacht zu einer Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier. Dank der Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte ein Lichtbild des Beschuldigten eruiert werden. Dieser wurde kurz darauf durch eine Streife der Polizei Trier im Rahmen der regulären Streifentätigkeit erkannt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er. Die Personalien des Tatverdächtigen wurden aufgenommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Fahrerflucht nach Unfall auf McDonald’s-Parkplatz in der Güterstraße Trier – Zeugen gesucht

Am 22.06.2025 kam es auf dem Parkplatz der McDonald’s-Filiale in der Güterstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein Fahrzeugführer versuchte, seinen Pkw vorwärts in eine Parktasche einzuparken. Während des Einparkvorgangs setzte er zurück und kollidierte dabei mit dem rechts daneben geparkten Fahrzeug eines weiteren Beteiligten. Der Geschädigte saß zum Zeitpunkt des Unfalls im Außenbereich der Filiale und beobachtete das Geschehen. Als er unmittelbar nach dem Unfall zum Unfallverursacher gehen wollte, war dieser bereits mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Ein weiterer Zeuge, ein Gast der McDonald’s-Filiale, beobachtete den Unfall ebenfalls und fertigte vor und nach der Kollision Lichtbilder vom Fahrzeug des Unfallverursachers an. Der flüchtige Fahrer konnte weiterhin sehr gut beschrieben werden. Das flüchtige Fahrzeug konnte am Unfallort nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte den Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Eine weitere Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei am 22.06.2025 gegen 16.00 Uhr gemeldet. Nach Angaben der Mitteilerin beschädigte der Beschuldigte beim Einparken einen geparkten Roller sowie einen weiteren geparkten PKW. Der Roller wurde dabei vermeintlich teilweise mitgerissen. Mehrere Zeugen beobachteten das Unfallgeschehen und gaben an, dass der Unfallverursacher seinen PKW nach dem Vorfall ordnungsgemäß geparkt und anschließend ein nahegelegenes Wohngebäude betreten habe. Der Beschuldigte konnte im Anschluss durch eine Streife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei der Kontaktaufnahme mit dem Beschuldigten deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.