RLP: Pizza-Lieferauto geht in Flammen auf

KAISERSLAUTERN. Beim Ausliefern von Essen ist der Wagen eines Pizza-Lieferanten in Kaiserslautern in Brand geraten.

Der Fahrer habe das Auto abgestellt, um seine Pizzen zuzustellen und dabei bereits einen leichten Qualm bemerkt, teilte die Polizei mit. «Pflichtbewusst lieferte er jedoch trotzdem seine Pizzen aus», hieß es in der Mitteilung. Als der Mann dann am Freitagabend zum Auto zurückkehrte, war es schon zu spät: Der Wagen stand lichterloh in Flammen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, aber der Wagen war nicht mehr zu retten. Auch zwei neben dem Auto geparkte Fahrzeuge seien leicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Die Brandursache sei noch unklar, die Beamten halten derzeit einen technischen Defekt für wahrscheinlich. Das ausgebrannte Auto hatte der Mann den Angaben zufolge erst zwei Tage zuvor gekauft.