Trierer Innenstadt: Frech, dreist, geflüchtet – Mopedfahrer rammt E-Bikerin und lässt sie liegen

TRIER. Ein rücksichtsloser Mopedfahrer hat am frühen Dienstagmorgen, 17. Juni, gegen 6.35 Uhr, in der Trierer Innenstadt eine E-Bike-Fahrerin zu Fall gebracht – und sich danach aus dem Staub gemacht, nicht ohne vorher auch noch freche Sprüche loszulassen. Jetzt sucht die verletzte Frau dringend Zeugen, die den Vorfall gesehen haben! Auch die Polizei ist informiert.

Demnach war ein Mopedfahrer mit gesetztem Linksblinker in der Innenstadt unterwegs, als die Frau mit ihrem E-Bike in Richtung Porta Nigra fuhr. Sie versuchte, den Mopedfahrer auf der rechten Seite mit ausreichend Abstand zu überholen, als dieser laut ihrer Schilderung plötzlich und ohne Ankündigung nach rechts abbog, offenbar in Richtung Glockenstraße. Dabei touchierte er die Radlerin, die daraufhin stürzte und sich mehrere Prellungen zuzog. Ihr Fahrrad wurde beschädigt, persönliche Gegenstände flogen aus dem Korb.

Mopedfahrer fuhr einfach weiter

Der Gipfel der Dreistigkeit: Der Mopedfahrer stieg nicht etwa ab, um zu helfen – nein, er soll der am Boden liegenden Frau sogar noch „Frechheiten“ entgegengeschleudert haben. Kurz habe er geschaut, was los ist – dann drehte er sich um und fuhr seelenruhig weiter.

Doch so leicht kam er nicht davon: Die mutige Radlerin rappelte sich auf, sammelte ihre verstreuten Sachen zusammen – und nahm die Verfolgung auf! In der Nähe der Porta Nigra – er befuhr die Rindertanzstraße – entdeckte sie den flüchtigen Mopedfahrer erneut, fotografierte sein Kennzeichen und informierte die Polizei. Als er das bemerkte, gab er erneut Gas und verschwand.

Zeugen gesucht – Bitte um Hinweise

Die geschädigte hofft, dass sich Zeugen melden – laut ihrer Aussage blieben 2 bis 3 Passanten am Unfallort stehen und könnten wichtige Hinweise liefern. Bleibt zu hoffen, dass dieser skrupellose Fahrer bald zur Rechenschaft gezogen wird.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich direkt bei der Polizei Trier zu melden