Saarland: Mit Schlagstöcken und Pfefferspray – Fahndung nach brutalem Überfall

SAARBRÜCKEN. Am 7.12.2024 kam es gegen 20.00 Uhr zu einem schweren Raub in der Parkanlage St. Josef Straße / Kirchbergschule in Saarbrücken. Der 59-jährige Geschädigte traf sich mit einem Nutzer namens „Karim 18“, mit dem er sich zuvor über eine Dating-App verabredet hatte. Kurz darauf näherte sich eine Gruppe von fünf bis sechs bislang unbekannten Tätern.

Die Gruppe sprach den Geschädigten und dessen Verabredung an und forderte Bargeld. Nach einem Schlag ins Gesicht flüchtete der „Karim 18“ fußläufig. Anschließend griffen die Täter den Geschädigten mit Schlagstöcken und Pfefferspray an und verletzten ihn schwer. Der „Karim 18“ konnte im Anschluss nicht mehr erreicht werden, seine Beziehung zur Tätergruppierung ist bislang unklar.

Bereits eine Woche zuvor kam es an gleicher Örtlichkeit zu einem schweren Raub mit schweren Verletzungen eines 60-jährigen Geschädigten, auch hier handelte eine Tätergruppierung von mehreren Personen.

Personenbeschreibung „Karim 18“:

Männlich, ca. 16-17 Jahre alt

Ca. 170-175 cm groß

Südländischer Phänotyp

Schmale Statur

Sprach Deutsch mit saarländischem Dialekt

Dunkler Hoodie mit Kapuze, graue Jacke, dunkle Jogginghose, Turnschuhe

Beim Gehen machte er einen leichten Buckel

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saarbrücken-Burbach unter 0681/97150 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)