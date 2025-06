Herausragende Verdienste: Schweitzer und Schmitt gratulieren Brüderle zum 80.

MAINZ. Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt gratulieren Rainer Brüderle herzlich zu seinem 80. Geburtstag am 22. Juni. In einer gemeinsamen Würdigung betonen sie seine herausragenden Verdienste um die Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz und sein langjähriges politisches Wirken auf Landes- und Bundesebene.

„Rainer Brüderle hat über Jahrzehnte hinweg mit großer Sachkenntnis und Weitsicht wichtige Impulse für die Entwicklung unseres Landes gesetzt. Er hat sich dafür eingesetzt, dass Rheinland-Pfalz im In- und Ausland sichtbar ist – etwa durch den flächendeckenden Einsatz von rheinland-pfälzischem Wein in deutschen Botschaften. Rainer Brüderle hat die Landespolitik immer als gestaltende Aufgabe verstanden. Er war pragmatisch, engagiert und mit einem klaren Blick für die Bedürfnisse der Menschen in Stadt und Land. Ich gratuliere ihm herzlich zu seinem 80. Geburtstag und danke ihm für sein unermüdliches Engagement und seine tiefe Verbundenheit mit unserem Bundesland“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

„Rainer Brüderle hat durch den kontinuierlichen Ausbau des Rheinland-Pfalz-Takts im öffentlichen Nahverkehr mit zahlreichen Projekten Rheinland-Pfalz nachhaltig geprägt. Auch seine Verdienste im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Lückenschluss der A63, der nicht nur verkehrspolitisch, sondern auch wirtschaftlich eine große Bedeutung für das Land hat, möchte ich besonders hervorheben. Zudem hat er sich stets für gute Rahmenbedingungen, Innovation und Unternehmertum eingesetzt – immer mit Blick auf die Menschen und Regionen unseres Landes. Zu seinem 80. Geburtstag wünsche ich ihm alles Gute und danke ihm für sein jahrzehntelanges Wirken für Rheinland-Pfalz“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer führte weiter aus, Rainer Brüderle habe die sozial-liberale Landespolitik in Rheinland-Pfalz über viele Jahre entscheidend mitgeprägt. Besonders mit Blick auf bildungspolitische Weichenstellungen wie den Ausbau der Ganztagsschulen habe die damalige Koalition Impulse gesetzt, die bis heute nachwirken. Auch die erfolgreiche Konversion ehemaliger Militärflächen verdanke man nicht zuletzt seinem Gestaltungswillen – sie stehe exemplarisch für seinen Einsatz, wirtschaftliche Perspektiven mit nachhaltiger Landesentwicklung zu verbinden.

Ministerpräsident und Wirtschaftsministerin wünschen dem Jubilar für das neue Lebensjahr Gesundheit, Zufriedenheit und weiterhin eine klare Stimme im gesellschaftlichen Diskurs. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)