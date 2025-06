Saarland: Crash beim Linksabbiegen – Taxi kollidiert mit Gegenverkehr

HOBMURG. Am Mittwoch, den 18.6.2025, ereignete sich um 16.40 Uhr ein

Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Saarbrücker Straße (L119) / Kaiserstraße

in Homburg. Ein 56-jähriger Taxifahrer befuhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz

E220 D mit HOM-Kreiskennzeichen die Saarbrücker Straße, aus Kirkel-Limbach kommend, in Fahrtrichtung Homburg.

An der genannten Einmündung bog der Taxifahrer nach links in die Kaiserstraße ab und übersah hierbei einen auf der Gegenfahrspur fahrenden 37-jährigen Fahrzeugführer in seinem grauen Hyundai i30 mit NK-Kreiskennzeichen, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden an beiden beteiligten PKWs.

Verletzt wurde niemand. Zum Unfallzeitpunkt befand sich kein Fahrgast in dem Taxi. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)