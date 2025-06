Trier: 56-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung und Explosion vor Gericht

TRIER. Am 25. Juni 2025 beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen u.a. schwerer Brandstiftung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 56-jährigen Angeklagten zur Last, im Dezember 2024 im Landkreis Trier-Saarburg eine schwere Brandstiftung in Tateinheit mit einer Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion begangen zu haben. Er soll das von ihm und seiner Familie bewohnte Haus zu einem Zeitpunkt, als er sich dort alleine aufhielt, vorsätzlich in Brand gesetzt haben, wobei es zu einer Explosion kam, durch die umstehende Häuser und Fahrzeuge Dritter beschädigt wurden. Der eingetretene Sachschaden betrug ca. 667.000,- Euro.

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)