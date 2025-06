LUXEMBURG. Die 16-jährige Shana Krack wird seit dem 11.6.2025, gegen 9.00 Uhr, vermisst.

Sie ist zwischen 160 und 170 cm groß, von schlanker Statur, hat schwarze lange Haare und braune Augen. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Luxemburg per Telefon unter der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)