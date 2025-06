Saarland: 31-Jährige donnert betrunken in zwei geparkte Autos

HEUSWEILER-HOLZ. Am 13.6., gegen 21.30 Uhr, ereignete sich in der Wahlschieder Straße in Heusweiler-Holz ein Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige Frau aus Riegelsberg mit einem grauen Peugeot mit SB-Kreiskennzeichen mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidierte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Der Frau wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Durch einen Unfallzeugen wurde noch angegeben, dass im Vorfeld des Unfalls evtl. ein Radfahrer durch die Fahrweise der Frau gefährdet worden sei. Entsprechend werden mögliche Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei Vöklingen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06898/2020, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)