Saarland: Suff-Fahrer in Schlangenlinien mit 20 km/h auf der Autobahn

VÖLKLINGEN. Am 14.6., gegen 4.00 Uhr, wurde ein weißer BMW mit luxemburgischen Kennzeichen gemeldet, der die A620 in Höhe der Anschlussstelle Völklingen-City in Fahrtrichtung Saarlouis befuhr. Das Fahrzeug sollte in unsicherer Fahrweise in Schlangenlinien geführt werden.

Das Fahrzeug konnte in der angegebenen Fahrweise zwischen der Anschlussstelle Völklingen-Wehrden und der Anschlussstelle Wadgassen festgestellt werden und sollte an der AS Wadgassen von der Autobahn abgeleitet werden. Der Fahrzeugführer missachtete die polizeiliche Weisung zu folgen und setzte seine Fahrt in Richtung Saarlouis fort. Dabei wurde zwischenzeitlich lediglich eine Geschwindigkeit von etwa 20 km/h gefahren.

Durch ein weiteres Kommando sollte der PKW sodann an der Anschlussstelle Ensdorf von der Autobahn abgeleitet werden, was erneut misslang. Letztlich gelang es, das Fahrzeug ca. 500 Meter nach der AS Ensdorf auf dem Standstreifen zu stoppen und eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der 35-jährige, männliche Fahrer aus Luxemburg war merklich alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Das Fahrzeug wurde umgesetzt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)