DAUN. Am 15.6.2025 kam es in den frühen Morgenstunden zur einer Sachbeschädigung in der Leopoldstraße in Daun. Ein bisher unbekannter Täter sägte vermutlich mit einer Handsäge einen Baum ab, der im angrenzenden Bereich des Hotels „Beim Heimes“ stand.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)