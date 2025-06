Schwerer Unfall in Luxemburg: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

DIFFERDANGE. Am 12.06.2025 ereignete sich gegen 20.45 Uhr in Höhe der Rue Emile Mark mit der Rue Michel Rodange in Differdange ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung.

Eine Autopsie wurde beantragt. Die Strecke wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)