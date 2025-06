Neue Tempo-30-Zone in Trier-Süd: Nächste Straße jetzt offiziell verkehrsberuhigt

TRIER. Autofahrer in Trier aufgepasst: Wie die Straßenverkehrsbehörde der Stadt mitteilt, wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 nun auch auf die Gerberstraße ausgeweitet – bislang galten die Regelungen nur für die Karthäuser Straße und die Straße „An den Kaiserthermen“.

Stadtteil wird zunehmend zum Wohngebiet

Grund für die Änderung ist die fortschreitende Entwicklung des Viertels zu einem stark frequentierten Wohn- und Freizeitgebiet. Durch die Nähe zum Stadtbad sowie den steigenden Anteil an Fußgängern und Radfahrern habe sich laut Stadtverwaltung die Notwendigkeit ergeben, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

„Das Gerberviertel ist heute nicht mehr bloß eine Durchgangsstraße – es ist ein Lebensraum“, heißt es aus dem Rathaus.

Schildertausch bereits erfolgt – neue Zonenbeschilderung

Mit dem Beschluss wurden die bisherigen runden Tempo-30-Schilder entfernt. An den Einfahrten in das Viertel wurden stattdessen großflächige Zonen-Schilder angebracht, die auf die neue Regelung hinweisen. Damit ist nun das gesamte Gerberviertel offiziell als Tempo-30-Zone ausgewiesen.

Appell der Stadt: Keine Abkürzungsstrecke!

In diesem Zusammenhang richtet die Stadt einen deutlichen Appell an alle Verkehrsteilnehmer: Die Tempo-30-Zonen sollen nicht als Abkürzungsstrecken zur Umgehung von Ampelkreuzungen genutzt werden. Immer wieder werde insbesondere die Gerberstraße – wie auch die Bernhardstraße in Heiligkreuz – zweckentfremdet, um zeitsparend durch Wohngebiete zu fahren.

„Solche Durchfahrten gefährden Fußgänger, Kinder und Radfahrer. Die Verkehrsberuhigung dient dem Schutz aller“, so die Verwaltung.