Millionenschaden bei Brand in Lebensmittelmarkt

GERMERSHEIM. Bei einem Brand in einem Lebensmittelmarkt in Germersheim ist laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe einer niedrigen siebenstelligen Summe entstanden.

Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizeidirektion Landau mit. Demnach war der Brand am Morgen ausgebrochen. Das Gebäude sei durch die Feuerwehr geräumt worden, hieß es.

Nach ersten Ermittlungen handele es sich bei der Brandursache vermutlich um einen technischen Defekt. Die Polizei gehe nicht von einem strafbaren Verhalten aus. Die Filiale bleibe zunächst geschlossen.