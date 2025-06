Luxemburg: Randalierer nach Morddrohungen gegen Nachbarin festgenommen

ESCHWEILER. In der Nacht zum 11.6.2025 wurde eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Eschweiler (Wiltz) gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte die Situation zunächst klären.

Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass der Lärmverursacher nun Morddrohungen gegenüber einer Nachbarin geäußert hatte. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es bereits am Vortag zu einem Polizeieinsatz gekommen war, bei dem der Tatverdächtige unter anderem Feuerwerkskörper aus dem Fenster geschossen und andere Hausbewohner bedroht und beleidigt hatte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Nachmittag des 11.6.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung. (Quelle: Police Grand-Ducale)