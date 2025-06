ROCK AM RING: Jubiläum mit Wunder, Regen und Italo-Schlager

NÜRBURG. Zuerst Metal, dann Italo-Schlager: Mit überraschenden Auftritten von Electric Callboy und der Band Roy Bianco & die Abbrunzati Boys ist das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring gestartet.

Damit eröffneten zwei deutsche Bands das mit 90.000 Menschen ausverkaufte Festival am Nürburgring, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Angekündigt waren auf dem Programm nur zwei «Very Special Guests», also zwei ganz besondere Gäste. Electric Callboy stimmte die Fans mit hartem Rock ein, bevor die Italo-Schlager-Band dann deutlich seichtere Musik spielte.

«Wunder der Musik wurden hier viel gefeiert auf Rock am Ring»

Es liege vielleicht nicht so auf der Hand, so eine Gruppe wie ihre auftreten zu lassen, sagte der Sänger Roy Bianco. «Ich würde sagen: Es ist ein Wunder der Musik. Und Wunder der Musik wurden hier viel gefeiert auf Rock am Ring.» Sie wünschten dem Publikum ein «ganz herzliches Grüßgott» und «Buongiorno».

Rund 100 Acts stehen bis Sonntag auf den vier Bühnen. Beim Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg spielen zeitversetzt fast komplett die gleichen Bands.

Gewitter und Regen angekündigt

Zum Start des Festivals war es über dem Nürburgring zwar bewölkt aber noch weitgehend trocken. Nur vereinzelt gab es Regentropfen. Am Wochenende sind allerdings Regen und Gewitter vorhergesagt. Die Leute trugen Regencapes oder Mützen als Regenschutz, manch einer setzte sich auch eine Pylone auf den Kopf oder hielt ein Kuscheltier als Schutz darüber.

Laut Polizei war bis zum frühen Nachmittag alles ruhig. «Bis jetzt ist alles wie erwartet», sagte ein Polizeisprecher. Die Rettungskräfte und der Sanitätsdienst hatte bereits etwas mehr Arbeit. «Wir haben mehr zu tun, wie die letzten Jahre», sagte Armin Link vom zuständigen DRK. «Aber das ist klar, weil es ja auch mehr Besucher sind.»

Für Rettungskräfte bislang «business as usual»

Der Rettungshubschrauber sei bis zum frühen Nachmittag einmal im Einsatz gewesen und habe einen Mann wegen einer Verbrennung in eine Klinik gebracht. Bislang sei es «business as usual», sagte Link.

Am Freitagabend standen noch Auftritte von Bring Me The Horizon, The Prodigy und K.I.Z auf dem Programm. Das Festival geht noch bis Sonntagnacht.