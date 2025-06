Warnung vor Staugefahr an Pfingsten in Rheinland-Pfalz

KOBLENZ. An Pfingsten rechnet der ADAC mit erheblichen Verzögerungen auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz. Mit dem Feiertagswochenende stehe in Deutschland eines «der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres bevor», heißt es in einer Mitteilung.

In Rheinland-Pfalz ist demnach besonders der A3-Abschnitt zwischen Montabaur und Neuwied betroffen. Auch für die A61 werde ein erhöhtes Staurisiko prognostiziert. Dies gelte vor allem für die Strecke zwischen Koblenz und Ludwigshafen.

Reisende auf der A6 müssen nach ADAC-Angaben mit erheblichen Einschränkungen zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg rechnen.

Auch Zufahrtsstraßen zu Ausflugszielen betroffen

Der ADAC rät Autofahrerinnen und Autofahrer, die genannten Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren. Außerdem sei auf Zufahrtsstraßen zu beliebten Ausflugszielen in Rheinland-Pfalz mit mehr Verkehr zu rechnen.

Die größte Staugefahr droht laut ADAC am Freitagnachmittag und am Pfingstmontag auf den Autobahnen in Deutschland. Weniger Verkehr werde am Pfingstsonntag erwartet.