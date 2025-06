Tierisches Happy End! Ausgebüxte Landschildkröte wieder von Besitzer in Empfang genommen

Eine griechische Landschildkröte büxt in der Eifel aus – doch dank Polizei und Suchmeldung endet die Reise bald wieder im heimischen Gehege.

Happy End um ein Reptil: Eine im Eifelort Mendig gefundene Schildkröte ist nach einer Suchmeldung der Polizei von ihrem Besitzer wieder in Empfang genommen worden. «Sie war aus einem Freigehege entkommen», teilte die Behörde in Mayen mit.

Ein Anwohner hatte das Reptil am Samstagvormittag bei der Gartenarbeit entdeckt. Eine Streife nahm das Tier daraufhin in Obhut. Die Schildkröte wurde in einen Karton gesetzt und mit Wasser sowie Futter versorgt. Gleichzeitig bat die Polizei um Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin – letztendlich mit Erfolg.