Trier: Gedenkgottesdienst für alle, die um ein Kind trauern

TRIER. Am Sonntag, den 15.6.2025, findet um 14.30 Uhr der diesjährige Gedenkgottesdienst des Vereins Stiller Stern Trier e.V. statt.

Der ökumenische Gottesdienst richtet sich an alle, die um ein Kind trauern –

Eltern, Geschwister, Großeltern, Paten, Verwandte, Freundinnen und Freunde. Er findet in der alten Friedhofskapelle auf dem Hauptfriedhof in Trier, in der

Nähe des Eingang Herzogenbuscherstraße, statt.

Nach dem Gottesdienst gibt es einen Spaziergang zum Kindergrabfeld ‚Krokuswiese‘ mit kurzem Impuls (15.30 Uhr). Daran schließt sich der Gang zum ‚Birnengarten‘

mit Picknick auf der Wiese unter der Linde an (16.00 Uhr).

Weitere Informationen unter www.stiller-stern-trier.de. (Quelle: Stiller Stern Trier e.V.)