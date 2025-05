TRIER-PFALZEL. In der Nacht vom gestrigen Montag auf den heutigen Dienstag ereignete sich in der Montanstraße, im Gebiet des Trierer Hafens, ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten LKW. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Gespann, sodass die anhängende Wechselbrücke zur rechten Seite kippte und schließlich umstürzte.

Der Fahrer blieb unverletzt. In dem Anhänger befand sich zunächst nicht näher definiertes Gefahrgut, weshalb die Berufsfeuerwehr Trier ausrückte. Die Montanstraße ist aktuell, für die Dauer des Einsatz- und Bergungsmaßnahmen, komplett gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)