Polleranlage in der Grabenstraße früher fertig – nächste Baustelle startet nach Altstadtfest

TRIER. Gute Nachrichten für Anwohner und Passanten in der Trierer Innenstadt: Die Bauarbeiten an der neuen Pollerlinie in der Grabenstraße konnten rund einen Monat früher als geplant abgeschlossen werden. Der Umbau ist Teil des städtischen Urbanen Sicherheitskonzepts, das die Innenstadt besser vor unbefugtem Fahrzeugverkehr schützen soll.

Aktuell härtet das frisch verlegte Pflaster um die neuen versenkbaren Poller in der Mitte der Straße aus. Daher bleibt die Durchfahrt an dieser Stelle noch bis Anfang Juni für Autos und Lieferverkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer sind davon nicht betroffen.

Die Stadt bedankt sich bei Anwohnern und Gewerbetreibenden für ihre Geduld während der Bauphase. Besonders in der engen Innenstadtlage waren die Einschränkungen teils spürbar – umso größer ist nun die Erleichterung über den zügigen Fortschritt.

Weiter geht es nach dem Trierer Altstadtfest (27.–29. Juni 2025): Dann soll der nächste Abschnitt des Sicherheitskonzepts umgesetzt werden – mit dem Bau der Polleranlage in der Dietrichstraße.