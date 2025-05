Starke Schlangenlinien, abruptes Bremsen: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Kurz vor 1.00 Uhr am 18.5.2025 fiel einer Streife der Police Grand-Ducale in der Rue de Luxembourg in Steinfort Richtung Windhof ein Fahrzeug auf, weil dieses starke Schlaglinien fuhr und mehrmals abrupt abbremste. Die Beamten konnten die Fahrerin später antreffen und kontrollieren.

Sie wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Später, gegen 5.00 Uhr, wurde der Polizei ein Streit in der Avenue de la Faïencerie in Luxemburg-Stadt gemeldet. Bei Ankunft der Beamten konnte die Situation beruhigt werden. Als die Beamten die Örtlichkeiten verlassen wollten, fuhr ein Fahrzeug vorbei und parkte neben den Beamten. Der Fahrer stieg aus dem Auto, und die Beamten konnten feststellen, dass es sich um einer der Beteiligten des vorherigen Streites handelte. Der Mann war stark alkoholisiert und torkelte herum. Da er klare Anzeichen von Betrunkenheit aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)