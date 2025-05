Fahrzeugbrand in Gusenburg: Sprinter auf brennt komplett aus

HERMESKEIL. Am heutigen Sonntagmorgen kam es gegen 5.30 Uhr kam es in der Ortslage Gusenburg auf dem unbefestigten Parkplatz am Sportplatz zu einem Fahrzeugbrand. Ein dort abgestellter Sprinter geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Der Sprinter brannte vollständig aus. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Hermeskeil die freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Gusenburg, Grimburg und Hermeskeil. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen (Telefon: 06503-915110). (Quelle: Polizeidirektion Trier)