Update: Brand in Nebengebäude der Grundschule Ruwer – Schulbetrieb beeinträchtigt

TRIER. Einen Brand in einem Nebengebäude der Grundschule Ruwer hat die Feuerwehr Trier am heutigen Sonntagmorgen gelöscht. Gegen halb acht wurde die Feuerwehr über den Notruf 112 wegen Rauchs im Bereich der Schule in der Franz-Altenhofen-Straße in Trier-Ruwer alarmiert. Grund für die Rauchentwicklung war ein Feuer im Untergeschoss eines Nebengebäudes der Grundschule.

Die Räume in dem Nebengebäude werden von Vereinen des Ortes genutzt. Die Einsatzkräfte löschten unter Atemschutz das Feuer und belüfteten anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Weil bei dem Brand eine elektrische Hauptleitung beschädigt wurde, kann der Unterricht an der Grundschule Ruwer am Montag nicht stattfinden, zunächst muss die Stromversorgung der Grundschule wieder hergestellt werden. Vertreter des Amtes für Schulverwaltung und des Amtes für Immobilien der Stadt Trier sowie die Stadtwerke waren vor Ort und machten sich ein Bild vom entstandenen Schaden. Die Schulleitung informiert die Eltern.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ruwer und Kürenz und die Freiwillige Feuerwehr Irsch zur Führungsunterstützung sowie die Polizei. (Quelle: Stadt Trier)