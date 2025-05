Neues Repair Café in Arzfeld: Reparieren statt wegwerfen

ARZFELD. In der Verbandsgemeinde Arzfeld eröffnet am 17. Mai unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ ein Repair Café. Bürgerinnen und Bürger haben ab sofort im Gemeindehaus in Arzfeld die Möglichkeit, gemeinsam mit freiwilligen Helfenden defekte Alltagsgegenstände zu reparieren. Ein weiterer Termin ist für den 11. Oktober 2025 vorgesehen.

Beide Veranstaltungen finden jeweils von 10 bis 13 Uhr statt und werden durch eine Fördersumme der Westenergie AG unterstützt. Bürgermeister Johannes Kuhl erklärte: „Das Repair Café ist ein wertvoller Beitrag für unsere Gemeinde. Es schafft einen Ort, an dem Nachhaltigkeit gefördert, handwerkliches Wissen weitergegeben und der persönliche Austausch gestärkt wird.“

Das Repair Café ist ein ehrenamtlich organsiertes Angebot. Ziel ist es, den bewussten Umgang mit alltäglichen Ressourcen zu fördern und handwerkliche Fähigkeiten zugänglich zu machen. Gleichzeitig leistet es einen wertvollen Beitrag zu nachhaltigem Handeln und Umweltschutz im Alltag. Im Mittelpunkt stehen nicht nur der praktische Nutzen, sondern auch der gegenseitige Austausch.

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem betonte: „Als Westenergie ist es uns wichtig, Projekte zu unterstützen, die alltägliches Umweltbewusstsein stärken. Das Repair Café trägt aktiv zur Reduzierung von Abfällen bei und schafft darüber hinaus Raum für gegenseitige Unterstützung und Gemeinschaft“. (Quelle: Westenergie AG)