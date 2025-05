Die Arbeitswelt entdecken: Praktikumswochen in der Stadt Trier

TRIER. Mit den „Praktikumswochen Rheinland-Pfalz 2025“ bietet das Land Jugendlichen die Chance, innerhalb kurzer Zeit viele verschiedene Berufe kennenzulernen.

„Uns ist es wichtig, dass jungen Menschen in Rheinland-Pfalz der Wechsel von der Schule in die Ausbildung bestmöglich gelingt“, betonte Bildungsminister Sven Teuber. „Wir unterstützen daher die Aktion und bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, vor und während der Ferien Praktikumstage zu absolvieren und sich hierfür mit Absprache der Schule vom Unterricht freistellen zu lassen.“

Das Konzept ist simpel: Während der Sommerferien sowie in den drei davorliegenden Schulwochen (mit Unterrichtsbefreiung) können Schülerinnen und Schüler jeden Tag in ein anderes regionales Unternehmen hineinschnuppern. Sie können dabei selbst entscheiden, an welchen Tagen sie teilnehmen möchten und welche Berufsbereiche sie besonders interessieren. So haben sie die Möglichkeit, wertvolle Praxiserfahrungen in über 20 Berufsfeldern zu sammeln. Auf www.praktikumswochen-rlp.de werden die Praktikumstage, die spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder ermöglichen, landesweit angeboten.

„Echte Einblicke sind für die berufliche Orientierung durch keine Theorie zu ersetzen“, erklärte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt in Mainz. „Man schnuppert nicht nur in den Beruf hinein, sondern gleichzeitig in die Atmosphäre eines Unternehmens. Solche Erfahrungen sind für junge Menschen überzeugender als alles andere, wenn es um die Berufswahl geht.“

28 Unternehmen aus Trier bei den Praktikumswochen dabei

Die Praktikumswochen finden auch in der Stadt Trier und der Umgebung statt. Alle Jugendlichen in Rheinland-Pfalz ab 15 Jahren können an dieser kostenlosen Aktion teilnehmen.

In den drei Schulwochen vor den Sommerferien ist eine Teilnahme bereits ab 14 Jahren möglich. Die Anmeldung ist, einfach und unkompliziert, bis in die Sommerferien hinein möglich. Bislang bieten über 28 Unternehmen aus der Stadt Trier spannende Praktikumstage an. Auch für Unternehmen ist die Praktikumswoche eine hervorragende Gelegenheit, mit wenig organisatorischem Aufwand motivierte junge Talente kennenzulernen. Die Anmeldung für Unternehmen ist kostenlos und erfolgt über www.praktikumswochen-rlp.de/unternehmen .

Die „Praktikumswochen Rheinland-Pfalz 2025“ werden vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau organisiert. Auf regionaler Ebene erhalten die Praktikumswochen Unterstützung durch Partner wie der Agentur für Arbeit und den Kammern.