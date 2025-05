++ Trier: UPDATE – Haus von Schützenverein brennt nieder – Ein Toter geborgen ++

TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, ist seit circa 12.30 Uhr die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei und dem Technischen Hilfswerk (THW) mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften in Trier-Feyen im Einsatz.

In der Nähe des Mattheiser Walds steht das Haus eines Schützenvereins in Vollbrand, das Gebäude ist vollständig zerstört. Ein 81-Jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Löscharbeiten laufen noch und können noch mehrere Stunden andauern. Ein Teil des zerstörten Gebäudes soll abgerissen werden, um den Zugang zum Brandherd – und damit die Löscharbeitern – zu erleichtern.

Während zu Beginn des Einsatzes die Wasserversorgung eine besondere Herausforderung war, ist diese mittlerweile über eine zweite Versorgungsleitung sichergestellt. Um eine mögliche Ausbreitung des Feuers in den angrenzenden Mattheiser Wald zu verhindern, hat Landesforsten Rheinland-Pfalz in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort eine Schneise in den Wald geschlagen.

Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen sind, wird die Polizei die Ursachenermittlung übernehmen.