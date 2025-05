Mehrere Motorradunfälle in Luxemburg – nach Stürzen ins Krankenhaus

LUXEMBURG. In den letzten Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Unfälle gemeldet, in die Motorradfahrer verwickelt waren waren.

So kam es z.B. am 10.5.2025 auf der N27 in Lultzhausen auf Höhe der Brücke zu einem Unfall, bei dem zwei Motorradfahrer gegeneinander prallten. Ersten Informationen nach hatte dabei ein Motorradfahrer, der mit einer Gruppe anderer Fahrer unterwegs war, übersehen, dass ein Fahrer vor ihm abbremste und war gegen diesen geprallt. Beide Fahrer stürzten und wurden dabei verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Abend des gleichen Tages stürzte ein Motorradfahrer auf der N10 in Reisdorf, als er ersten Informationen nach einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kurz zuvor war es zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto in einem Kreisverkehr in Grevenmacher gekommen, wobei der Motorradfahrer stürzte und verletzt wurde. Er wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)