++ Ausflugswetter in der Region: Mai weiter sonnig und warm ++

OFFENBACH. Das sonnige und frühsommerliche Wetter hält auch nach Muttertag an: 21 bis 24 Grad, viel Sonne und vereinzelt Quellwolken, sagt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für den Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland voraus. Dringend nötige Niederschläge seien nicht in Sicht.

Für Ausflüge, Radtouren, Wanderungen, Eiscafés und Biergärten bleibt das Wetter perfekt. Noch sonniger wird es am Dienstag bei gleichbleibenden Temperaturen. Am Mittwoch ziehen einige Schleierwolken durch die Bundesländer. Die Temperaturen fallen nachts auf drei bis elf Grad. (Quelle: dpa)