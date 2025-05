Bürgermeister-Wahl in Bitburg: Kandidaten und Kandidatin stehen fest

BITBURG. Bis zum Montag, 28. April 2025, wurden beim Wahlamt der Stadt Bitburg drei Wahlvorschläge für die Bürgermeisterwahl am 15. Juni 2025 eingereicht. Nach Prüfung durch den Wahlausschuss hat dieser einstimmig folgende Wahlvorschläge zugelassen:

1. Joachim Kandels, Bürgermeister (CDU)

2. Carina Kesse, Studiendirektorin (FREIE WÄHLER)

3. Jakobs, Heiko, Marketingberater (freier Kandidat)

Es gab zwei weitere Bewerbungen, die jedoch nicht zur Abgabe eines Wahlvorschlages führten. Weitere Details können der dazu ergangenen Bekanntmachung entnommen werden.

Am 15. Juni 2025 wählen die Bitburgerinnen und Bitburger zum fünften Mal nach 1997 direkt ein neues Stadtoberhaupt. Damals wurde das Wahlsystem für die Bürgermeisterwahl umgestellt. In früheren Zeiten wurden die Bürgermeister in öffentlicher Sitzung vom Stadtrat gewählt. Der letzte vom Stadtrat gewählte Bürgermeister war Horst Büttner, dessen Wahl im Jahr 1987 stattfand.

Danach folgte 1997 als erster urgewählter Bürgermeister Dr. Joachim Streit, der auch seine Wiederwahl im Jahr 2005 gewann. Nachdem Herr Dr. Streit im Jahr 2009 zum Landrat gewählt worden war, entschied Joachim Kandels die Bürgermeisterwahlen 2009 und 2017 für sich. (Quelle: Stadt Bitburg)