++ Region: Sonne und milde Temperaturen am Wochenende ++

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zum Wochenende auf viel Sonne freuen. Bereits am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst sonniges Wetter und Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad.

In der kommenden Nacht kühlt es auf 7 bis 2 Grad ab, in der Eifel sind lokal auch 0 Grad möglich. Auch am Samstag bleibt es trocken und abgesehen von wenigen Quellwolken bleibt es heiter und sonnig. Die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In der Nacht auf Sonntag bleibt es meist wolkenlos und trocken – es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 9 und 5 Grad ab. In der Eifel wird es mit bis zu 3 Grad etwas kühler.

Neue Woche startet ähnlich sonnig

Am Sonntag dürfte es noch einmal etwas wärmer werden. Höchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad sind möglich. Ansonsten: viel Sonne und nur lockere Wolken. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Montag liegen zwischen 11 und 5 Grad.

Auch die neue Woche startet trocken und heiter. Es bleibt mit Maximalwerten von 19 bis 25 Grad weiterhin mild. (Quelle: dpa)