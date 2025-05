Unwetter verursacht Schäden in Rheinland-Pfalz und Saarland

MAINZ. Die starken Gewitter und kräftigen Niederschläge haben in Rheinland-Pfalz und im Saarland für umgestürzte Bäume, eine beschädigte Stromleitung und Zugausfälle gesorgt.

In Trier wurde ein Mann in seinem Auto eingeklemmt, weil eine Baumkrone nach Angaben der Polizei auf sein Fahrzeug gekracht war. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Seck im Westerwaldkreis wurde laut Polizei durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste eine Stromleitung beschädigt. In Rheinhessen kam es am Abend zu etlichen Einsätzen der Feuerwehren wegen herabgefallener Äste, umgestürzter Bäume, Wassereintritten in Gebäude und Wasseransammlungen in Straßensenken.

Störungen des Regionalverkehrs

In Gau-Algesheim brannte nach einem Blitzeinschlag ein Schuppen. In Alzey stand nach Angaben der Feuerwehr eine Gartenhütte in Flammen. Im Zugverkehr in Rheinland-Pfalz kam es aufgrund von umgestürzten Bäumen zu Ausfällen und Verspätungen im Regionalverkehr. Im Saarland sorgten die Unwetterschäden zeitweise für Straßensperrungen.