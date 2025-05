Musikalische Talente fördern: Theater Trier stellt Orchesterakademie und Opernstudio vor

TRIER. Trier bekommt eine Orchesterakademie und ein Opernstudio. Mit dem Verein, dessen Vorsitz Kulturdezernent Markus Nöhl übernommen hat, werden in Zukunft Talente aus der Region entdeckt oder in die Region geholt.

Akademie und Opernstudio sollen so einen Beitrag zur Sicherung professionellen Künstler-Nachwuchses für die Region leisten. Die Startfinanzierung hat die Sparkasse Trier übernommen. In zahlreichen Städten sind Orchesterakademien und Opernstudios erprobte und beliebte Mittel, die für viele herausfordernde Lücke zwischen Ausbildung und Berufsleben zu schließen. Um dies auch in Trier zu tun und somit auch professionellen Nachwuchs für die Region zu sichern, wurde im vergangenen Jahr der Verein „Orchesterakademie und Opernstudio“ gegründet. Den Vorsitz hat Kulturdezernent Markus Nöhl übernommen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Akademistinnen und Akademisten aufgenommen werden.

„Die Orchesterakademie und das Opernstudio ist ein Gewinnerspiel für alle: Junge Nachwuchskünstlerinnen und -künstler werden in der sensiblen Berufseinstiegsphase gefördert, unser Orchester und der Opernbereich haben die Chance, junge Talente in den Spielbetrieb zu integrieren“, so Nöhl. „Ich freue mich, dass wir mit der Gründung des Vereins die Förderung ermöglichen können – ein wirklicher Mehrwert für unsere Musikszene.“

Zweck des Vereins ist die Trägerschaft einer Akademie zur Förderung junger Musikerinnen und Musiker sowie Sängerinnen und Sänger. Durch Mitwirkung in Konzerten und an Produktionen des Philharmonischen Orchesters und des Theaters Trier erhalten junge Absolventinnen und Absolventen von erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern vor allem Berufspraxis, aber auch vertiefenden praktischen und theoretischen Unterricht durch pädagogische Fachkräfte. Beides ermöglicht einen gelungenen Start in die Bühnenkarriere: Praktische Erfahrung im Übergang zwischen künstlerischen, musikalischem Studium und ersten Engagements sind für junge Künstlerinnen und Künstler unverzichtbare Bausteine.

Unterstützt werden die Akademisten ideell und finanziell. Dank einer Anschubfinanzierung durch die Sparkasse Trier kann das Programm bereits in diesem Jahr starten. Somit leisten Orchester und Theater Trier einen weiteren wichtigen Beitrag zur Sicherung professionellen künstlerischen Nachwuchses für die Region. (Quelle: Theater Trier)