++ Frühsommer-Wetter in der Region: Temperaturen bis zu 30 Grad ++

Wer am Brückentag frei hat, kann noch mal die Sonne genießen - am Wochenende ist das herrliche Wetter vorerst vorbei.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter am Brückentag noch mal so richtig schön. «Heute erneut vielfach sonnig», meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Zeitweise ziehen lockere Wolkenfelder durch.

Es bleibt weiter trocken, nur nördlich von Mosel und Lahn gibt es ab Mittag ein Risiko für Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 29 Grad, lokal sind auch 30 Grad möglich.

Am Samstag wird es dank einer Kaltfront deutlich wechselhafter. Es ist bewölkt und gibt gebietsweise Schauer oder teils kräftigen Regen. Bei Gewittern sieht der DWD eine erhöhte Starkregengefahr. Es wird kühler bei Höchstwerten zwischen 19 Grad im nördlichen Bergland und 23 Grad in der Pfalz. (Quelle: dpa)