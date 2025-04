Daun: Flammen bis zum Dach – Baumbrand durch weggeworfene Zigarettenkippe

DAUN. Wie die Feuerwehr Daun mitteilt, wurde sie am heutigen Montag, 28.04.2025, um 10.28 Uhr zu einem brennenden Baum im Bereich der Dauner Innenstadt alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Daun an der Einsatzstelle zeigte sich, dass der Baum unmittelbar an einer Hausfassade stand und bereits soweit in Brand geraten war, dass die Flammen bis in den Dachbereich kamen.

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Daun ist zu verdanken, dass der Brand umgehend gelöscht werden konnte und somit ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindert wurde.

Der Brand ist wohl durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst worden. In diesem Zusammenhang möchte die Feuerwehr Daun nochmals darauf hinweisen, dass bereits jetzt schon eine erhöhte Waldbrandgefahr besteht, da sowohl der Waldbrandgefahrenindex als auch der Graslandfeuerindex aktuell bei 3 von 5 liegt. Offenes Feuer, Grillen oder Wegwerfen von Zigarettenresten in der Nähe von Grasland, Bäumen, etc. muss unterlassen werden.