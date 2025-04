Offener Bücherschrank in Bernkastel-Kues eingeweiht – Büchertausch fördert Nachhaltigkeit

BERNKASTEL-KUES. Die Stadt Bernkastel-Kues hat passend zum Tag des Buches am 23. April einen zweiten offenen Bücherschrank eröffnet. Die neue Tauschbörse für ausgelesene Bücher steht am Gestade auf Höhe des Hotels Deinhard‘s.

Finanziert wurde der Bücherschrank gemeinsam von der Stadt Bernkastel-Kues, der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues und der Westenergie AG. Roman Bastgen, Stadtbürgermeister von Bernkastel-Kues, erläuterte: „Viele Bücher werden nur einmal gelesen. Danach stehen sie ungenutzt im Bücherregal oder werden einfach weggeworfen. Ein offener Bücherschrank lädt zum Schmökern und Tauschen ein. Das ist gelebte Nachhaltigkeit.“

Das System ist denkbar einfach: Jemand stellt seine bereits gelesenen Bücher in den Schrank, andere nehmen sie heraus. Die Bibliothek ist rund um die Uhr geöffnet, besteht aus wetterfestem Baustahl und fügt sich mit seiner schlanken Form leicht in den öffentlichen Raum ein. Die Türen schließen selbsttätig, so dass die Bücher immer vor Regen geschützt sind. Das untere Fach ist für Kinderbücher gedacht, damit junge Lesefreunde die Bücher gut erreichen können.

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte: „Als Partner der Stadt Bernkastel-Kues kümmern wir uns nicht nur um die Energieversorgung, sondern engagieren uns ebenfalls im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Wir hoffen, dass sich der neue Bücherschrank schnell zu einem Treffpunkt des Literaturtausches entwickelt“.

Die Erstausstattung wurde durch eine Spende der ortsansässigen Buchhandlung Goertz ermöglicht. „Wir sind dankbar über die großzügige Bücherspende der Buchhandlung Goertz. Besonders vor dem Hintergrund, dass in manchen Städten Bücherschränke als Konkurrenzelement zum etablierten Buchhandel angesehen werden“, betonte Rolf Schmidt, Geschäftsführer der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues. Der neue Bücherschrank steht unter der Patenschaft der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues sowie der Stadt. (Quelle: Westenergie AG)