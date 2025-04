Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich: Großzügige Spende für Schlaganfallstation

BERNKASTEL/WITTLICH. Mit einer großzügigen Spende in Höhe von 1.000 Euro unterstützt das Trödel-Team St. Nikolaus Traben-Trarbach e.V. das Wegbereiter-Projekt des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich. Der Betrag stammt aus den Erlösen der ehrenamtlichen Trödeltätigkeit des Teams, das seit vielen Jahren mit großem Engagement aktiv ist.

Dabei geht es dem Verein um gelebte Solidarität: Dinge weiterzugeben, statt wegzuwerfen, schafft Freude – und die Möglichkeit, mit den Einnahmen Menschen in schwierigen Lebenslagen sowie sozialen und kirchlichen Zwecken zu helfen. Ein besonderes Anliegen des Trödel-Teams ist es, das soziale Miteinander in der Region zu fördern. Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Hilfsbereitschaft stehen im Mittelpunkt – Werte, die auch das Wegbereiter-Projekt trägt.

Mit der Spende wird ein deutliches Zeichen gesetzt: Gemeinschaftlich lässt sich viel bewegen – besonders dann, wenn es darum geht, soziale und gemeinnützige Zwecke in der Region gezielt zu unterstützen. Die Spende fließt direkt in den weiteren Ausbau der zertifizierten Schlaganfall-Station, mit der die medizinische Versorgung im Notfall verbessert wird.

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich bedankt sich herzlich beim Trödel-Team St. Nikolaus für diese beeindruckende Mitwirkung. Wer das Trödel-Team in Aktion erleben möchte, hat dazu beim traditionellen Trödelmarkt am 28. und 29. Juni 2025 in Traben-Trarbach Gelegenheit – eine feste Größe im Veranstaltungskalender vieler Mitbürger und ein beliebter Treffpunkt für Schnäppchenjäger, Sammler und Unterstützer sozialer Projekte.

Weitere Informationen zum Trödelmarkt sowie zur Arbeit des Vereins finden Sie unter www.pfarrei-mittlere-mosel.de/kirchorte/page. (Quelle: Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich)