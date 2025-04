Zahlreiche Teilnehmer bei Ostermärschen am Karsamstag in RLP und Saarland

Friedensaktivisten protestieren bei Ostermärschen erneut gegen Gewalt und Konflikte - auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Zahlreiche Menschen haben in Rheinland-Pfalz, im Saarland und im benachbarten Hessen am Karsamstag an traditionellen Ostermärschen teilgenommen.

Am gemeinsamen Mainz-Wiesbadener Ostermarsch unter dem Motto «Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt» nahmen in der hessischen Landeshauptstadt nach Polizeiangaben rund 400 Menschen teil. Veranstalterin war die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mainz-Wiesbaden (DFG-VK).

In Kaiserslautern gingen etwa 150 Demonstrierende unter dem Motto «Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt. Verhandeln statt schießen. Abrüsten statt Aufrüsten» auf die Straße. Auch in Saarbrücken demonstrierten Menschen für Frieden, dort zählte die Polizei etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Abschluss am Montag am Fliegerhorst Büchel

Zum Abschluss der Ostermärsche ist am Ostermontag ein Marsch der Friedensbewegung am Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell) geplant. Unbestätigten Angaben zufolge sollen dort US-Atomwaffen lagern. (Quelle: dpa)