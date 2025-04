Dreifachmord im Westerwald: Polizei Trier warnt vor Fake News in Social Media

TRIER. Derzeit kursieren Falschmeldungen in Social Media für die Verbandsgemeinde Bernkastel-Wittlich, die in Zusammenhang mit dem flüchtigen Dreifachmörder aus Weitefeld stehen. Die in der Meldung zitierte Pressesprecherin „Lisa Merten“ ist sowohl in dem Polizeipräsidium Trier als auch in dem Polizeipräsidium Koblenz nicht existent.

Die erwähnten polizeilichen Maßnahmen, dass der Polizeihubschrauber in Suchmaßnahmen eingebunden sei, kann ebenfalls nicht bestätigt werden. Nach wie vor geht die Polizei jedem Hinweis über den mutmaßlichen Täter Alexander Meisner nach und ist dankbar für die Unterstützung aus der Bevölkerung. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)